Lady Radio: “Idea Eric Dier per la difesa della Fiorentina, ex colonna degli Spurs ora al Monaco”

Suggestiva idea per la difesa della Fiorentina quella svelata da Lady Radio.

Secondo l’emittente radiofonica, l’ultima idea di Fabio Paratici per rinforzare i viola sarebbe quella di portare in Italia il difensore Eric Dier.

Inglese, classe 1994 con una lunga militanza nel Tottenham dove ha lavorato con Paratici prima di trasferirsi nel 2023 al Bayern Monaco.

Oggi gioca in Ligue 1 con la maglia del Monaco dove ha collezionato appena 6 presenze ed una rete con la maglia dei monegaschi.

Vedremo se l’interessamento viola si concretizzerà in una trattativa con l’ex difensore inglese che aggiungerebbe un bagaglio di esperienza internazionale nella difesa della Fiorentina.