Il Corriere dello Sport riporta: "Dier proposto alla Fiorentina, ma non piace come profilo per la difesa"

Il centrale inglese difficilmente arriverà in viola dal Monaco perché non piace come identikit per la difesa

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina è alla ricerca di un difensore forte anche perché la retroguardia gigliata è tra le più battute del campionato ed un profilo esperto è tra le ricerche più approfondite del club. Il nome di Eric Dier, centrale inglese del Monaco, è stato proposto ai viola ma l'ex Tottenham non corrisponde all'identikit preferito così come Vavro del Wolfsburg che era ugualmente uscito giorni fa.

La Fiorentina vuole studiare attentamente il profilo utile per rinforzare la difesa per dare a Vanoli l'uomo perfetto per chiudere una retroguardia che ha preso 31 gol come il Verona e meglio solo di Torino ed Udinese che ne hanno subiti 32.