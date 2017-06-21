Tottenham in pressing su Vecino: gli Spurs chiamano l'agente per il dopo Dier...
Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb il Tottenham avrebbe già avviato i primi contatti con il procuratore di Matias Vecino, Lucci, per portare il centrocampista uruguaiano a Londra. Gli Spurs...
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 18:18
Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb il Tottenham avrebbe già avviato i primi contatti con il procuratore di Matias Vecino, Lucci, per portare il centrocampista uruguaiano a Londra. Gli Spurs ed il mister Pochettino, infatti, lo avrebbero designato quale sostituto ideale di Eric Dier, ad un passo dal Manchester United di Josè Mourinho.