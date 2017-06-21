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Tottenham in pressing su Vecino: gli Spurs chiamano l'agente per il dopo Dier...

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb il Tottenham avrebbe già avviato i primi contatti con il procuratore di Matias Vecino, Lucci, per portare il centrocampista uruguaiano a Londra. Gli Spurs...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 18:18
Tottenham in pressing su Vecino: gli Spurs chiamano l'agente per il dopo Dier... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb il Tottenham avrebbe già avviato i primi contatti con il procuratore di Matias Vecino, Lucci, per portare il centrocampista uruguaiano a Londra. Gli Spurs ed il mister Pochettino, infatti, lo avrebbero designato quale sostituto ideale di Eric Dier, ad un passo dal Manchester United di Josè Mourinho.

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