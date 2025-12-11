Romano rivela: “Coppola nel mirino della Fiorentina per il mercato di gennaio”

La Fiorentina sarà sicuramente tra le squadre più attive nel prossimo mercato di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare la rosa e cercare di raggiungere la salvezza: “La Fiorentina ha chiesto Coppola”

Un nome da tenere d’occhio è quello di Diego Coppola, che sta trovando poco spazio al Brighton. A parlarne è il giornalista Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube:

“Tra i diversi club interessati a Coppola c’è anche la Fiorentina. Il club viola dovrà fare un mercato importante e sta valutando questo giocatore come possibile opportunità nella prossima sessione di gennaio”.