Romano rivela: "Coppola nel mirino della Fiorentina per il mercato di gennaio"

Romano rivela: “Coppola nel mirino della Fiorentina per il mercato di gennaio”

11 Dicembre

La Fiorentina sarà sicuramente tra le squadre più attive nel prossimo mercato di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare la rosa e cercare di raggiungere la salvezza: “La Fiorentina ha chiesto Coppola”

Un nome da tenere d’occhio è quello di Diego Coppola, che sta trovando poco spazio al Brighton. A parlarne è il giornalista Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube:

“Tra i diversi club interessati a Coppola c’è anche la Fiorentina. Il club viola dovrà fare un mercato importante e sta valutando questo giocatore come possibile opportunità nella prossima sessione di gennaio”.

