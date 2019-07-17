Labaro Viola

Amichevole, Fiorentina-Bari 0-0. Due legni colpiti dai pugliesi. I baby viola poco pericolosi..

Nella terza uscita del ritiro estivo di Moena, i giovani della Fiorentina 2 impattano sullo 0-0 contro il Bari. I circaxtrecento tifosi presenti sugli spalti, hanno assistito ad una gara bloccata, nel...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2019 22:02
Amichevole, Fiorentina-Bari 0-0. Due legni colpiti dai pugliesi. I baby viola poco pericolosi.. -
News
Amichevole
Moena 2019
Fiorentina Bari
Condividi

Nella terza uscita del ritiro estivo di Moena, i giovani della Fiorentina 2 impattano sullo 0-0 contro il Bari. I circaxtrecento tifosi presenti sugli spalti, hanno assistito ad una gara bloccata, nella quale i viola non hanno mai tirato in porta, si conclude sul punteggio di 0-0 con due pali colpiti dagli ospiti. Un ottimo risultato per la squadra di Bigica, alla prova con una formazione che il prossimo anno proverà l'approdo in Serie B.

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok