Labaro Viola

Notizie Fiorentina Bari Fiorentina

Bigica: "Oggi era dura contro un avversario più esperto. I miei ragazzi non hanno tradito, sono mancati.."

17 luglio 2019 23:28

Amichevole, Fiorentina-Bari 0-0. Due legni colpiti dai pugliesi. I baby viola poco pericolosi..

17 luglio 2019 22:02

Archivio

Esplora l'archivio di Fiorentina Bari

Sett. 29