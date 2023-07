Tutto esaurito per Grosseto-Fiorentina: riaperta anche la Gradinata dello Zecchini. Altri 1500 posti

Domani alle 20.45 la Fiorentina scende in campo contro il Grosseto allo stadio Zecchini. Grande entusiasmo da parte dei tifosi Viola in vista dell’amichevole e per questo motivo verrà aperto un altro settore (la Gradinata) dello stadio dopo il tutto esaurito registrato negli altri settori.

“Alla luce dell’esaurimento dei biglietti per assistere all’incontro Grosseto-Fiorentina per la Curva Nord, per la Tribuna Vip, per la Tribuna Laterale Nord e per la Tribuna Laterale Sud, U.S. Grosseto 1912 informa di aver ottenuto il nulla osta dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per l’apertura della Gradinata con capienza 1500 spettatori. Un lavoro sotterraneo curato alacremente per settimane dalla società, in coordinazione costante con il Comune, che vede i propri frutti. La società ci tiene a ringraziare sentitamente l’Amministrazione Comunale di Grosseto per l’infaticabile supporto e per gli sforzi profusi per consentire dopo dieci anni il ripristino dell’agibilità del settore per lo storico incontro Grosseto-Fiorentina di martedì 1 agosto 2023 ore 20.45. I tagliandi non numerati al prezzo intero di 18 euro e al prezzo ridotto di 12 euro più diritto di prevendita saranno disponibili da stasera fino alle ore 19.00 presso il Centro Sportivo di Roselle, la Tabaccheria Stolzi e l’Edicola La Vasca. Martedì 1 agosto i biglietti saranno invece acquistabili fino alle ore 17.00 a Roselle, fino alle ore 18.30 alla Tabeccheria Stolzi e fino alle ore 20.45 all’Edicola La Vasca. Il giorno della gara sarà aperto inoltre il botteghino di Viale Donatello per i tagliandi di sola Gradinata. Il box accrediti, situato sempre in Viale Donatello, sarà invece aperto dalle ore 18.00 alle ore 20.45. Al fine di evitare lunghe code, si invitano gli interessati ad avvalersi anche del circuito online Ciaotickets. Si ricorda che per la Curva Sud, riservata alla tifoseria ospite e ancora non sold out, sarà allestita invece un’apposita biglietteria in Via Fattori.”

FIORENTINA ATTENTA: PER GRABARA SI FA AVANTI UNA BIG EUROPEA