Nessuna copertura televisiva per Grosseto-Fiorentina, ma sarà disponibile sul sito della società viola

Nessuna copertura televisiva per la consueta amichevole estiva tra Grosseto e Fiorentina, verrà trasmessa sul sito della società viola

Dopo la convincente vittoria di ieri sera contro il Montpellier, la Fiorentina di Raffaele Palladino non si ferma e continua con le amichevoli in vista dell'esordio in campionato contro il neopromosso Parma. Questa sera ci sarà la consueta sfida estiva contro il Grosseto, che verrà disputata allo stadio Zecchini alle ore 20:00. Per questa amichevole non è prevista alcuna copertura televisiva, come già successo per alcune amichevoli disputate dai Viola. Pertanto, sarà la Fiorentina stessa a mostrare la diretta della sfida, e lo farà attraverso il proprio sito ufficiale.

LA FIORENTINA NON FA SCONTI PER AMRABAT

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