Dalla Turchia: "Il Fenerbahce molla Amrabat perchè la Fiorentina non fa lo sconto sul cartellino"
Amrabat è sempre più bloccato alla Fiorentina, il centrocampista marocchino è fuori rosa a Firenze e in cerca di una squadra
A cura di Redazione Labaroviola
05 agosto 2024 12:50
Secondo quanto riportano i media turchi, il Fenerbahce avrebbe mollato Amrabat perchè la Fiorentina non ha fatto lo sconto sul costo del cartellino del centrocampista marocchino in uscita dalla squadra. La squadra allenata da Josè Mourinho sta cosi virando su Berge, centrocampista norvegese del Burnley
BOVE POTREBBE ARRIVARE ALLA FIORENTINA
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