Dalla Turchia: "Il Fenerbahce molla Amrabat perchè la Fiorentina non fa lo sconto sul cartellino"

Amrabat è sempre più bloccato alla Fiorentina, il centrocampista marocchino è fuori rosa a Firenze e in cerca di una squadra

A cura di Redazione Labaroviola 05 agosto 2024 12:50

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