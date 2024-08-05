Corriere dello Sport: “Bove entusiasta di trasferirsi alla Fiorentina, piace a Palladino. Servono 13 milioni”

La Roma ha abbassato la richiesta per Bove

Un altro giocatore di interesse è Edoardo Bove, per il quale la Roma ha abbassato la richiesta da 20 a 12-13 milioni di euro. Anche Bove piace molto a Palladino ed è entusiasta all'idea di trasferirsi alla Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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