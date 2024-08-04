Pedullà rivela: "McKennie per ora sta rifiutando tutto. Chiede 4 milioni netti a stagione alla prossima squadra"

Alla Fiorentina piace molto McKennie. Il centrocampista della Juventus è in uscita perché fuori dal progetto bianconero

Secondo quanto scrive il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, il centrocampista della Juventus, che piace alla Fiorentina, Weston McKennie per il momento respinge tutte le possibili prossime destinazioni (almeno 4-5 approcci, Turchia compresa, tra cui la Fiorentina). Situazione da monitorare e seguire. Il centrocampista americano classe 98 è in scadenza di contratto con la società bianconera e guadagna circa 2,5 milioni a stagione, chiede una base di almeno 4 a stagione per il prossimo contratto. Dunque per ora l'opzione Fiorentina è bloccata.

LE PAROLE DI DODÒ DOPO L'AMICHEVOLE

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