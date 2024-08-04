Dodò: "Palladino mi ha chiesto di fare 5 gol. Nico Gonzalez? Io di queste cose non parlo..."

Vittoria per la Fiorentina in amichevole contro la squadra francese del Montpellier, le parole di Dodò dopo il fischio finale

Il terzino destro della squadra viola Dodò ha parlato dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Montpellier vinta 2-1, queste le parole del terzino destro viola:

“È andata bene oggi in Partiamo. In settimana abbiamo lavorato tanto perché tra tredici giorni inizieremo il campionato. Siamo pronti per iniziare la stagione al top della forma e queste partite ci servono.

La scommessa con Kean è una cosa tra me e lui. Con lui mi trovo bene, parliamo tanto fuori dal campo. Spero di fargli tanti assist quest'anno.

Prima eravamo abituati ad un certo sistema tattico e cambiare subito è difficile. La prossima settimana avremo altre due amichevoli che saranno importanti per arrivare al meglio all’inizio della stagione. Palladino mi ha chiesto cinque gol. So giocare davanti e spero di dare una mano alla squadra. Sul sorteggio di Conference vediamo chi ci capita

Qualcosa da dire a Nico Gonzalez? Non voglio parlare di questo. Domani lo aspettiamo, abbiamo bisogno di lui: è il nostro numero 10. Sono felice di rivederlo qui con noi"

TOP E FLOP DELLA FIORENTINA CONTRO IL MONTPELLIER

https://www.labaroviola.com/top-e-flop-fiorentina-bene-comuzzo-segna-ikone-male-parisi-kean-sempre-impreciso/263007/