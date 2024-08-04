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Dodò: "Palladino mi ha chiesto di fare 5 gol. Nico Gonzalez? Io di queste cose non parlo..."

Vittoria per la Fiorentina in amichevole contro la squadra francese del Montpellier, le parole di Dodò dopo il fischio finale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2024 21:29
Dodò: "Palladino mi ha chiesto di fare 5 gol. Nico Gonzalez? Io di queste cose non parlo..." -
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Il terzino destro della squadra viola Dodò ha parlato dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Montpellier vinta 2-1, queste le parole del terzino destro viola:

“È andata bene oggi in Partiamo. In settimana abbiamo lavorato tanto perché tra tredici giorni inizieremo il campionato. Siamo pronti per iniziare la stagione al top della forma e queste partite ci servono.

La scommessa con Kean è una cosa tra me e lui. Con lui mi trovo bene, parliamo tanto fuori dal campo. Spero di fargli tanti assist quest'anno.

Prima eravamo abituati ad un certo sistema tattico e cambiare subito è difficile. La prossima settimana avremo altre due amichevoli che saranno importanti per arrivare al meglio all’inizio della stagione. Palladino mi ha chiesto cinque gol. So giocare davanti e spero di dare una mano alla squadra. Sul sorteggio di Conference vediamo chi ci capita

Qualcosa da dire a Nico Gonzalez? Non voglio parlare di questo. Domani lo aspettiamo, abbiamo bisogno di lui: è il nostro numero 10. Sono felice di rivederlo qui con noi"

TOP E FLOP DELLA FIORENTINA CONTRO IL MONTPELLIER

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