Il giovane Alessandro Sersanti, di proprietà della Robur Siena ma in prestito al Grosseto, è promesso sposo della Fiorentina. Il calciatore e nel mirino di diversi club tra i quali Sassuolo, Roma e Juventus. La Fiorentina si è mossa con decisione per il centrocampista classe 2002. In estate ci sarà il passaggio alla Fiorentina poi se il Grosseto verrà ripescato in serie C rimarrà in prestito al Grosseto altrimenti volerà verso Firenze, per restare in Primavera. Lo riporta grossetosport.com.