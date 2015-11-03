Notizie Sersanti Fiorentina

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Sersanti promesso sposo della Fiorentina: resterà in prestito al Grosseto o giocherà in Primavera?

16 maggio 2020 12:57

TMW, fatta per il 2002 Sersanti protagonista in D col Grosseto. Battute Juve, Roma e Sassuolo

20 febbraio 2020 14:07

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