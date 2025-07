Dzeko: “Siamo un gruppo unito per vincere, a Firenze mi sento già come se fossi a casa”

Ai canali ufficiali viola ha parlato l’attaccante bosniaco della Fiorentina Edin Dzeko al termine dell’allenamento: “Si lavora bene e vedere tutti questi tifosi qua ogni giorno ci fa molto piacere, vogliamo farli divertire perché se lo meritano e noi siamo qua per questo, lavoriamo duro per fare una grande stagione. Siamo all’inizio ma la strada è giusta, per me sta andando tutto benissimo e questi primi giorni sono stati belli perché ho conosciuto ragazzi splendidi, il mister e tutte le persone che lavorano al Viola Park.”

Prosegue: “Ormai conosco già tutti e mi sento a casa che è importante per me. Abbiamo un misto di giocatori esperti e giovani che serve molto, noi esperti vogliamo aiutare i giovani per portarli sulla strada giusta, abbiamo tutti l’obiettivo di far vincere la Fiorentina. Bisogna lavorare ancora duro perché abbiamo appena iniziato.”

Sull’amichevole di domani e dopodomani: “Aumentiamo i carichi, abbiamo fatto una buona prima uscita con la Primavera ed ora abbiamo queste due gare utili per ingranare e fare bene prima di andare in Inghilterra.”