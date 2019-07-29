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CorSport, Rasmussen salta anche il mini ritiro di Montecatini per un problema virale sorto di recente

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport Rasmussen dopo aver saltato Moena e la tournée americana non sarà presente nemmeno nel mini ritiro di Montecatini. Il mistero almeno però è stato risolto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2019 10:31
CorSport, Rasmussen salta anche il mini ritiro di Montecatini per un problema virale sorto di recente -
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Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport Rasmussen dopo aver saltato Moena e la tournée americana non sarà presente nemmeno nel mini ritiro di Montecatini. Il mistero almeno però è stato risolto, l’ex Empoli ha un problema virale transitorio e necessita quindi di un periodo di riposo. Un problema che è sorto recentemente ma che non esisteva al momento dell’accordo per il passaggio in viola.

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