Commisso sorride con la sua Mediacom, premiato con un BBB+. In Italia quasi nessuno come lui

Un grande traguardo per Rocco Commisso e la sua azienda, main sponsor della Fiorentina. Infatti S&P, una delle più grandi società di credit rating, ha assegnato a Mediacom un rating di BBB+ a dimostrazione della grande sostenibilità e solvibilità dell’azienda. Le condizioni di Mediacom all’inizio non erano ottimali, che partiva da un debito di 3 miliardi di dollari. Adesso le sue condizioni sono cresciute rapidamente, dimostrazione che, con il tempo, si possono raggiungere grandi risultati. In Italia ad esempio, l’unica grande azienda con un rating S&P migliore di Mediacom è ENI che ha A-. Mentre tutte le altre aziende hanno un rating uguale (solo 3) o più basso della Mediacom di Rocco Commisso.

LA FIORENTINA ASPETTA DI VEDERE IL PROGETTO DEL NUOVO FRANCHI