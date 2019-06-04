Giovedi il closing, ufficialità nei prossimi giorni. Commisso a Firenze nel weekend
Secondo quanto riferito dai colleghi del TGR Rai Toscana via Twitter, la trattativa tra i Della Valle e Commisso per la cessione della Fiorentina è conclusa, ma l'ufficialità arriverà soltanto nei pro...
A cura di Redazione Labaroviola
04 giugno 2019 19:58
Secondo quanto riferito dai colleghi del TGR Rai Toscana via Twitter, la trattativa tra i Della Valle e Commisso per la cessione della Fiorentina è conclusa, ma l'ufficialità arriverà soltanto nei prossimi giorni. Il closing è stato fissato per giovedì, mentre nel fine settimana il magnate italo-americano è atteso a Firenze.
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