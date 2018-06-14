Dagli USA: la Fiorentina ha messo gli occhi su Almiron dell'Atlanta United

Una Fiorentina a stelle e strisce... O quasi. Esatto. Perché, stando alle indiscrezioni provenienti proprio dagli states, pare che la società gigliata abbia messo gli occhi su un esterno offensivo che...

A cura di Redazione Labaroviola 14 giugno 2018 12:34

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