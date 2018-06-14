Dagli USA: la Fiorentina ha messo gli occhi su Almiron dell'Atlanta United
Una Fiorentina a stelle e strisce... O quasi. Esatto. Perché, stando alle indiscrezioni provenienti proprio dagli states, pare che la società gigliata abbia messo gli occhi su un esterno offensivo che...
A cura di Redazione Labaroviola
14 giugno 2018 12:34
Una Fiorentina a stelle e strisce... O quasi. Esatto. Perché, stando alle indiscrezioni provenienti proprio dagli states, pare che la società gigliata abbia messo gli occhi su un esterno offensivo che attualmente gioca in MLS. Si tratta, nello specifico, di Miguel Almiron: paraguaiano classe '94, in forza all'Atlanta United. Vedremo se Pantaleo Corvino riuscirò a mettere a segno un colpo oltreoceano.