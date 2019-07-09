Gazzetta, Chiesa pronto per raggiungere i viola negli USA. Nell'incontro con il presidente gli dirà che...

Secondo La Gazzetta dello Sport, i viola attendono Federico Chiesa negli USA il 16 luglio. Il giocatore infatti ha già pronto il biglietto aereo direzione Chicago, ad attenderlo l'Aeroplanino ed i suo...

Secondo La Gazzetta dello Sport, i viola attendono Federico Chiesa negli USA il 16 luglio. Il giocatore infatti ha già pronto il biglietto aereo direzione Chicago, ad attenderlo l'Aeroplanino ed i suoi compagni di squadra. Non si avranno contrasti tra la società e la famiglia del calciatore visto che nella partita conclusiva dell'ICC contro il Benfica, Federico potrà parlare faccia a faccia con Commisso. L'attaccante ribadirà al neo presidente la voglia di cambiare aria per affrontare nuove sfida ma non ci sarà il muro contro muro. Se i viola ribadiranno la volontà di trattenerlo, come da contratto resterà. Siccome la situazione sembra sia congelata, il papà Enrico rimarrà in Toscana.