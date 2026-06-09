Patatine, burger e bandiere americane: Viola Park a stelle e strisce, si tifa USA al maxischermo
Il centro sportivo viola apre le porte ai tifosi americani: al Bar Maglia Viola sarà trasmessa in diretta la sfida mondiale tra Stati Uniti e Australia
Niente Italia al Mondiale, ma al Viola Park il grande calcio internazionale trova comunque spazio. Per una sera, il quartier generale della Fiorentina si tingerà simbolicamente di stelle e strisce, accogliendo appassionati e curiosi per seguire da vicino il cammino della nazionale statunitense.
Attraverso i propri canali ufficiali, il club viola ha annunciato che venerdì 19 giugno il Bar Maglia Viola resterà aperto per trasmettere in diretta la sfida tra Stati Uniti e Australia, in programma alle ore 21. Un'occasione per vivere l'atmosfera della competizione mondiale in compagnia, all'interno della casa della Fiorentina.
Quella contro l'Australia sarà la seconda uscita degli USA nel torneo. L'esordio della selezione americana è infatti previsto contro il Paraguay, ma il fuso orario renderà la visione meno agevole per i tifosi italiani, con il calcio d'inizio fissato alle 3 del mattino.
E così, in attesa del ritorno in campo della Fiorentina, il Viola Park si prepara ad accogliere una serata dal sapore internazionale, trasformandosi per qualche ora nel punto di riferimento dei sostenitori della nazionale americana.