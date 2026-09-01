Fiorentina, mercato da record: Paratici investe 160 milioni certi e chiude con un passivo di 95

Campagna acquisti imponente e gestione attenta dei riscatti: ecco come la dirigenza gigliata ha ridefinito il volto e le ambizioni per un nuovo ciclo

La sessione estiva del calciomercato 2026 della Fiorentina si chiude con un segnale chiaro e inequivocabile: la proprietà viola ha deciso di alzare notevolmente l'asticella delle ambizioni, realizzando un restyling profondo e sostenendo un investimento finanziario senza precedenti recenti.

Di seguito l'analisi dettagliata dei numeri, dei colpi più rilevanti in entrata e in uscita e del saldo economico finale.

💣 I Colpi Più Rilevanti in Entrata

La dirigenza viola ha investito massicciamente, in particolare a centrocampo e in attacco, con 148,3 milioni di euro spesi subito e 160,3 milioni di spesa certa complessiva:

Oulai: L'acquisto a titolo definitivo più oneroso dell'estate viola, chiuso per 26 milioni di euro più 4 milioni di bonus. Atta: Innesto di altissimo livello per la mediana, arrivato a titolo definitivo per 25 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Pellegrino: Rinforzo di grande spessore chiuso a titolo definitivo per 22,5 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus. Beto: Il grande colpo per l'attacco, rilevato a titolo definitivo per 18 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Njie: Operazione strutturata in prestito oneroso da 4 milioni di euro con obbligo di riscatto a 12 milioni (+2 mln bonus), per un costo certo di 16 milioni. Viery: Acquisto a titolo definitivo per 15 milioni di euro + 2 milioni di bonus. Pedro Gonçalves: Il grande colpo sugli esterni arriva in prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con un riscatto condizionato a 22,5 milioni Riscatti Esercitati: Riscatto definitivo per Fabbian (13 mln €) e Brescianini (10 mln €).

💸 Le Cessioni Più Significative

Sul fronte delle uscite, la Fiorentina ha fatto cassa ottimizzando la rosa e monetizzando alcune cessioni strategiche, garantendosi 32,3 milioni di incassi immediati e 65 milioni di incassi certi complessivi:

Moise Kean al Como: La cessione regina dell'estate viola. Prestito oneroso da 10 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni (+5 mln di bonus potenziali), per un incasso certo di 35 milioni di euro. Rolando Mandragora al Torino: Cessione a titolo definitivo per 8 milioni di euro. Lucas Beltran al River Plate: Prestito oneroso da 0,5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 6,7 milioni (+ 50% sulla futura rivendita), per un incasso certo di 7,2 milioni di euro. Nahuel Valentini all'Alaves: Cessione a titolo definitivo per 3 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita. Pietro Comuzzo al Torino: Prestito da 1 milione di euro con diritto di riscatto a favore dei granata fissato a 19 milioni.

In conclusione, i numeri di questo mercato descrivono una Fiorentina mossa da un’ambizione rinnovata e profonda. L’imponente sforzo finanziario, certificato da un saldo certo di -95,3 milioni di euro, testimonia la volontà della proprietà di investire con forza per innalzare la qualità della rosa.

Al contempo, la strategia adottata assicura al club una grande flessibilità futura: se tutte le opzioni venissero esercitate, il saldo potenziale scenderebbe a -86,8 milioni di euro. Un rientro sostenuto in gran parte dai possibili riscatti di pedine preziose come Comuzzo (19 mln €), Piccoli (18 mln €) e Gudmundsson (12 mln €). La Fiorentina si proietta così verso la nuova stagione con una squadra rafforzata e una struttura economica solida.