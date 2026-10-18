PAGELLE FIORENTINA: PAPERE DE GEA, NJIE SI MANGIA 3 GOL, FAGIOLI IL MIGLIORE, PEDRO SBAGLIA

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina contro il Como al Franchi

De Gea 4,5 Nel primo tempo non esce mai e questo porta pericoli aggiuntivi alla squadra, poi fa la papere sul terzo gol del Como. Deleterio

Jimenez 6 Vivace, cerca di velocizzare il gioco con le sue incursioni ma trova sempre delle opposizioni, ma ha gamba e si vede. Inspiegabile il suo cambio

Dragusin 5 Cerca di essere attento e ben posizionato, ma entra inevitabilmente in 2 su 3 gol subiti e quindi la prestazione non può essere soddisfacente, paga anche per colpe non sue

Pongracic 6 Ha responsabilità sul gol di Nico Paz dove si fa sorprendere, segna un gol e per centimetri non mette a segno una doppietta. Può fare meglio in altre circostanze ma come Dragusin paga anche colpe non sue

Viery 5,5 La scelta di metterlo in campo è per favorire la fase difensiva, riesce a proporsi anche in fase offensiva con dei buoni movimenti, in difesa non sempre e preciso e deciso nelle scelte

Valdepenas 5,5 Entra in campo per dare spinta e brillantezza sulla fascia sinistra ma non incide

Fagioli 6 Va vicinissimo al gol nel primo tempo dove fa tutto bene ma poi si fa anticipare sul più bello. Non si nasconde, va a prendersi sempre la palla, calcia in porta, il migliore

Ndour 5,5 Gioca davanti alla difesa per dare sostanza e fisico, manca di precisione e lucidità in diverse occasioni. Nei momenti cardini della partita, perde la posizione davanti la difesa

Pedro Goncalves 5 Sulla sua partita pesano terribilmente i palloni persi che portano poi ai gol del Como. Sul primo subisce un fallo evidente, perde anche la palla che porta al terzo gol del Como. Nel primo tempo è autore di alcune giocate interessanti di prima, dove mette in porta diverse volte i giocatori viola

Njie 4,5 Si mangia 3 gol, sono troppi, quello di testa nel secondo tempo è clamoroso, sarebbe stato più difficile sbagliarlo. Nel primo tempo scatta bene ma poi rallenta nella conclusione, ad inizio secondo tempo con la porta sguarnita sbaglia la misura del pallonetto

Mastantuono 5,5 Tenta una serie infinita di dribbling, quando ci riesce porta superiorità numerica e ammonizioni, ben due al Como grazie alle sue giocate, ma a volte perde palle e diventa dannoso per l'azione offensiva

Pellegrino 5 Lotta, si muove, ha sui piedi la palla del vantaggio nel primo tempo ma non colpisce bene e se la fa parare. Per il resto si vede poco

Gnonto 5,5 Ha la gamba e la freschezza per fare molto meglio, ma si perde nei dribbling che non portano a nulla

Dodò 6 Ci prova, mette anche alcuni palloni interessanti nel mezzo ma non vengono sfruttati

Brescianini 5,5 Il suo ingresso non porta nulla, cerca di fare quel che può