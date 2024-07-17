Dalla Spagna sicuri: "Cardoso resta al Betis, la Fiorentina non offrirà i 25 milioni richiesti"

Secondo il giornalista di Estadio Deportivo Oscar Murillo il valore del giocatore è ben superiore ai 15 milioni di cui si scrive in Italia

Johnny Cardoso sta concludendo in questi giorni le sue vacanze in Italia , con un permesso extra per la sua partecipazione alla Copa América , anche se l'eliminazione anticipata degli Stati Uniti gli permetterà comunque di unirsi al precampionato del Real Betis. Nonostante le tante voci di trasferimento, lo scenario in cui entrambe le parti stanno attualmente lavorando punta alla permanenza del perno a Heliópolis per almeno un'altra stagione, dopo sei mesi molto buoni ( un gol e due assist in 19 partite ) in Spagna. Nonostante la sua clausola rescissoria sia di 80 milioni di euro , 25 sono il minimo per il quale la dirigenza dei Verdiblancos sarebbe disposta a lasciare andare il suo giovane centrocampista, che compirà 23 anni e che già interessa ai principali club d' Europa , molti dei quali italiani, attratti dalla sua tripla nazionalità, che gli farebbe non occupare un posto extracomunitario in Serie A. Al momento nessuno ha superato i 18+2 che una squadra turca ha messo sul tavolo. L'ultima pretendente alla ribalta è la Fiorentina , che ha messo l'americano in cima alla lista degli obiettivi di rafforzamento del centrocampo, davanti al centrocampista del Sassuolo Kristian Thorstvedt , tre volte meno valore sul mercato e tre anni più di Cardoso. A Firenze lo vogliono come sostituto di Arthur Melo , tornato alla Juventus dopo un prestito costato due milioni ed il mancato esercizio del suo diritto di riscatto a 20. Fonti della trattativa assicurano all'ESTADIO Deportivo che i viola però non offriranno cinque milioni in più per lui. Dopo aver speso 13 milioni per l'ex attaccante bianconero Moise Kean , la società viola deve prima vendere Sofyan Amrabat per ottenere la forza finanziaria che gli consenta di soddisfare il fabbisogno biancoverde, ben oltre i 15 milioni di cui parla la stampa italiana.

Lo riporta estadiodeportivo.com

Di Marzio rilancia: “La Fiorentina non si ferma, ha offerto 8 milioni all’Udinese per Lovric”

https://www.labaroviola.com/di-marzio-rilancia-la-fiorentina-non-si-ferma-ha-offerto-8-milioni-alludinese-per-lovric/261090/