Di Marzio rilancia: "La Fiorentina non si ferma, ha offerto 8 milioni all'Udinese per Lovric"

La Fiorentina accelera sul mercato. Secondo Gianluca Di Marzio la rifondazione del centrocampo potrebbe partire da Sandi Lovric

La Fiorentina continua a muoversi attivamente in questa fase di calciomercato. Dopo aver chiuso la trattativa con il Lecce per Marin Pongracic, il club viola ha aperto i contatti con l'Udinese per Sandi Lovric: potrebbe essere lui la sorpresa per il centrocampo di Raffaele Palladino. La Fiorentina offre 8 milioni di euro. Il calciatore sloveno, classe 1998, ha messo a segno 2 gol e 3 assist in 31 presenze nel corso dell'ultima stagione, tra campionato e Coppa Italia.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Bonaventura ritrova il Gallo? Secondo alcune indiscrezioni è fatta per il suo passaggio al Como

https://www.labaroviola.com/bonaventura-ritrova-il-gallo-secondo-alcune-indiscrezioni-e-fatta-per-il-suo-passaggio-al-como/261088/