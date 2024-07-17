Bonaventura ritrova il Gallo? Secondo alcune indiscrezioni è fatta per il suo passaggio al Como

Il Club dei fratelli Hartono vuole subito stupire al suo ritorno in Serie A e dopo Belotti è pronto ad accogliere anche l'ex mezz'ala viola

Secondo quanto anticipato ieri da Sport Mediaset, il futuro di Jack Bonaventura sembra praticamente già scritto: il Como infatti avrebbe praticamente sorpassato il Genoa per quanto concerne la trattativa. I comaschi vogliono a tutti i costi l’ex viola (162 presenze, 22 gol e 22 assist), e pare che il giocatore si stia convincendo sempre di più del progetto lombardo.

Poco fa il giornalista televisivo Marco Barzaghi sul suo Profilo X dà per certo il trasferimento

Curva Fiesole: “L’amore per la maglia e i suoi colori non dipende da niente e da nessuno”

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