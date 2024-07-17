Curva Fiesole: "L'amore per la maglia e i suoi colori non dipende da niente e da nessuno"
Il cuore pulsante del tifo viola è più vivo che mai ed invita tutti i tifosi alla prima amichevole stagionale contro la Reggiana
Dopo la delusione di Atene la Fiesole riparte con un comunicato rilanciato attraverso i suoi profili social chiamando il tifo a raccolta per l'inizio della nuova stagione:
"La Curva Fiesole chiama a rapporto la tifoseria viola per la prima uscita stagionale di Venerdì 19 luglio contro la Reggiana. La stagione della curva riparte da questa settimana. L'amore nei confronti della nostra maglia, dei suoi colori e della città non dipende da niente e nessuno. Tutti al Viola Park!. Avanti Curva Fiesole, avanti Firenze!".
Sky Sport annuncia: “Pongracic sceglie la Fiorentina. Domani sarà a Firenze per le visite mediche”
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