Sky Sport annuncia: "Pongracic sceglie la Fiorentina. Domani sarà a Firenze per le visite mediche"

Marin Pongracic sarà il sostituto di Nikola Milenkovic. Domani sarà a Firenze per svolgere le visite mediche

Con un Milenkovic in partenza, già pronto ad approdare al Nottingham Forest per la sua nuova esperienza in Premier League, la Fiorentina ha già individuato il suo sostituto. L'ex difensore del Lecce, Marin Pongracic, ha detto no al Rennes, essendo stato ad un passo dalla sua prima avventura in Ligue 1, scegliendo di rimanere in Italia per giocare nella squadra viola. Secondo quanto riporta Sky Sport, domani il difensore croato sarà a Firenze per svolgere le visite mediche. Operazione da 15 milioni di euro più uno di bonus.

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