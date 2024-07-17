Se Kouamè non verrà ceduto la Fiorentina gli rinnova con ingaggio ridotto a 1,2 a stagione

Christian Kouamè resterà alla Fiorentina? Ancora non è chiaro se l'ivoriano resterà o meno a Firenze ma il club viola ha pronta la soluzione

Dopo la fine del campionato la Fiorentina ha fatto scattare l'opzione per l'allungamento del contratto di Kouamè. Il calciatore ivoriano sarebbe stato libero da giugno ma il club ha allungato di un altro anno il suo contratto che oggi prevede la scadenza al 30 giugno 2025. Con l'attivazione di questa opzione, Kouamè arriva a guadagnare 2,2 milioni. Un ingaggio decisamente alto per un calciatore che non è nemmeno tra i titolarissimi del nuovo corso di Palladino e dunque, per questo motivo, se non dovesse concretizzarsi la sua cessione in questa sessione di mercato, il direttore sportivo viola Daniele Pradè avrebbe già pronta la soluzione con un rinnovo a cifre decisamente più basse: circa 1,3 milioni a stagione per 3/4 anni. Una soluzione logica poichè l'opzione del rinnovo di contratto ha portato una cifra decisamente troppo esosa nelle tasche di Kouamè.

VALENTINI E LA FIORENTINA, ARRIVO A GENNAIO OPPURE ADESSO?

https://www.labaroviola.com/tmw-la-fiorentina-non-vuole-spendere-piu-di-un-milione-e-mezzo-per-anticipare-larrivo-di-valentini/260995/