TMW: "La Fiorentina non vuole spendere più di un milione e mezzo per anticipare l'arrivo di Valentini"

La Fiorentina sta trattando con il Boca Juniors per anticipare l'arrivo di Valentini a Firenze da Gennaio a ora

La Fiorentina negli scorsi giorni ha chiuso per l'arrivo a parametro zero a partire dal prossimo gennaio di Nicolas Valentini, difensore del Boca Juniors in scadenza a dicembre. Il club gigliato ha chiuso l'accordo col centrale classe 2001 sulla base di un contratto di quattro anni e mezzo che potrebbe diventare quinquennale dovesse riuscire ad anticipare il suo arrivo a questa estate. Per ora, però, non c'è l'accordo col Boca Juniors: la Fiorentina vorrebbe spendere un milione, al massimo un milione e mezzo, per anticipare l'arrivo del calciatore argentino. Una cifra che, per ora, non va bene al club di Buenos Aires, anche se da qualche giorno c'è certezza del fatto che a fine anno il difensore andrà via in scadenza. I contatti andranno avanti anche nei prossimi giorni: la sensazione è che fino alla fine della finestra di calciomercato gli uomini mercato viola proveranno ad anticipare il suo arrivo. Lo scrive Tuttomercatoweb

DI MARZIO SU CARDOSO

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