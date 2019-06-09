Basile su Commisso: "Non aspettatevi una rivoluzione immediata. Antognoni un riferimento per loro.."

Il noto giornalista Massimo Basile, corrispondente dagli States per il Corriere dello Sport, ha detto la sua all'emittente Radio Bruno Toscana. Ecco il suo pensiero sui primissimi giorni di Rocco Comm...

Il noto giornalista Massimo Basile, corrispondente dagli States per il Corriere dello Sport, ha detto la sua all'emittente Radio Bruno Toscana. Ecco il suo pensiero sui primissimi giorni di Rocco Commisso in terra fiorentina: “Siamo di fronte ad un uomo che si è fatto da solo, non aspettatevi il primo furbastro come tanti. Conoscendolo un po', mi immagino che presto vorrà parlare anche coi tifosi della Fiesole. Non porterà una rivoluzione, escludo a priori Mirabelli, mentre Gandini non è neanche un’ipotesi. Di Antognoni li ha catturati da subito, sia lui che Joe Barone ne sono praticamente innamorati. Il suo ritorno negli Stati Uniti è previsto entro 3-4 giorni, stessa cosa per Joe barone che tornerà poi in seguito a Firenze, dove rimarrà a lungo per programmare la prossima stagione”.