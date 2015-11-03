Notizie Gandini Fiorentina

Gandini: "Venni contattato dalla Fiorentina ma non andò in porto. Commisso in mezzo ad una bufera"
17 marzo 2021 10:21
Gandini: "I viola sono meglio di cosi, ma l'infortunio di Ribery ha rovinato tutto. L'Atalanta.."
16 gennaio 2020 08:25
Gandini: "Commisso mi aveva contattato quando era vicino al Milan. Non ho avuto contatti con i viola ma in futuro..."
05 luglio 2019 20:59
Commisso: "Del mercato si occupano i dirigenti, su Batistuta per ora nessuna novità"
23 giugno 2019 14:44
Gazzetta, lungo colloquio tra Gandini e avvocati di Commisso. Sarà lui il nuovo amministratore delegato della Fiorentina?
12 giugno 2019 14:08
Basile su Commisso: "Non aspettatevi una rivoluzione immediata. Antognoni un riferimento per loro.."
09 giugno 2019 11:09
Gandini su Twitter: "Spero di essere il nuovo direttore sportivo della Fiorentina"
09 giugno 2019 09:09
CorSera, telefonata tra Commisso e Gandini. Allenatore, da Spalletti a Ranieri, tutti i possibili nomi
05 giugno 2019 10:35
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