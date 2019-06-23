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Commisso: "Del mercato si occupano i dirigenti, su Batistuta per ora nessuna novità"

Il presidente viola Rocco Commisso a Sky Sport ha parlato anche di Batistuta e del possibile ritorno di Borja Valero. Queste le sue parole: "Su Borja non dico niente, a breve sarò aggiornato su tutto....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2019 14:44
Commisso: "Del mercato si occupano i dirigenti, su Batistuta per ora nessuna novità" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il presidente viola Rocco Commisso a Sky Sport ha parlato anche di Batistuta e del possibile ritorno di Borja Valero. Queste le sue parole: "Su Borja non dico niente, a breve sarò aggiornato su tutto. Del mercato si interessano l'allenatore e i dirigenti. Il mio motto è fast, fast, fast. Sto cercando di velocizzare i tempi per completare l'assetto societario. Con Gandini non ci siamo incontrati ma il ruolo di amministratore oggi è affidato a me, domani chissà. Su Batistuta nessuna novità vedremo se ci incontreremo ancora. Gli ho parlato a Firenze una volta, è una persona splendida, sempre molto amato dai tifosi viola. Solo se troveremo la soluzione giusta ci accorderemo. L'accoglienza dei fiorentini è stata davvero inaspettata, porto mia moglie a Firenze, accoglietela come avete fatto con me".

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