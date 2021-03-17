Gandini: "Venni contattato dalla Fiorentina ma non andò in porto. Commisso in mezzo ad una bufera"

Gandini parla della situazione della Fiorentina e della società

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"Non sarà una partita facile quella del Milan contro la Fiorentina - ha detto Umberto Gandini ex dirigente di Milan e Roma a Lady Radio -, a Firenze. Dispiace vedere una società come quella viola in difficoltà, Commisso si è trovano in mezzo alla bufera che ha colpito il mondo, complicato fare calcio ad alto livello in Italia. Infrastrutture? Il core devono essere i risultati ottenuti sul campo. Non ho mai parlato direttamente con Commisso e Barone, ma quando sono arrivata indirettamente mi era stata prospettata la possibilità di entrare in società, poi non ci sono stati incontri, mi è dispiaciuto".

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