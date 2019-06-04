Gandini AD, Spalletti allenatore, ecco il piano per la ripartenza della nuova Fiorentina di Commisso

Come riporta La Nazione, la nuova Fiorentina sembra già aver individuato allenatore e direttore generale. Per quanto riguarda la panchina, il sogno è Luciano Spalletti, che non ha mai nascosto la vogl...

A cura di Redazione Labaroviola 04 giugno 2019 12:31

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Spalletti

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