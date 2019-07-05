Gandini: "Commisso mi aveva contattato quando era vicino al Milan. Non ho avuto contatti con i viola ma in futuro..."

Umberto Gandini, ex dirigente di Milan e Roma, è stato intervistato da TMW Radio: " Io accostato alla Fiorentina di Commisso? Si è parlato molto di questa situazione. Ero stato contattato da Commisso...

Umberto Gandini, ex dirigente di Milan e Roma, è stato intervistato da TMW Radio: " Io accostato alla Fiorentina di Commisso? Si è parlato molto di questa situazione. Ero stato contattato da Commisso quando il magnate italo-americano era vicino al Milan. Quando c'è stato il passaggio di proprietà a Firenze sono stato allertato del mio possibile coinvolgimento nella nuova società viola, ma non ci sono stati contatti con la Fiorentina. Ciò non toglie che qualcosa possa succedere in futuro: faccio i miei maggiori auguri a Commisso, Barone e Pradè, ma se ci fosse bisogno in futuro io sono a disposizione. Sarei estremamente felice di parlare di questa possibilità".

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