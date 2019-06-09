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Gandini su Twitter: "Spero di essere il nuovo direttore sportivo della Fiorentina"

Su Twitterlo il direttore sportivo Umberto Gandini ha ‘ritwittato’ un post di un giornalista del Mundo Deportivo che lo dava come vicino ai Fiorentina, commentando così: "Grazie, spero…".

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 giugno 2019 09:09
Gandini su Twitter: "Spero di essere il nuovo direttore sportivo della Fiorentina" -
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Su Twitterlo il direttore sportivo Umberto Gandini ha ‘ritwittato’ un post di un giornalista del Mundo Deportivo che lo dava come vicino ai Fiorentina, commentando così: "Grazie, spero…".

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