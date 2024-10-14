New York, la Fiorentina rappresenta Firenze al Columbus Day. Joseph Commisso protagonista

Il figlio del Presidente della Fiorentina Joseph Commisso ha presenziato alla cerimonia del Columbus Day affiancando il viola al tricolore

New York si tinge di viola in occasione del Columbus Day 2024, e la Fiorentina è tra i protagonisti delle celebrazioni. La storica parata che si tiene ogni anno lungo la Fifth Avenue, in onore di Cristoforo Colombo e del contributo della comunità italo-americana negli Stati Uniti, vedrà la partecipazione di delegazioni sportive e culturali italiane, con un’attenzione particolare per il calcio, simbolo di eccellenza italiana nel mondo.

La Fiorentina, una delle società calcistiche italiane più amate, è stata invitata a sfilare e rappresentare Firenze durante le celebrazioni. Il club viola, sempre attento a valorizzare le proprie radici e la propria città, porterà con sé un pezzo di cultura sportiva italiana, contribuendo a rafforzare il legame tra Italia e Stati Uniti, in un evento che celebra l’identità e le tradizioni comuni.

Lo riporta firenzedintorni.it

Come postato sui propri canali social dalla Fiorentina Joseph Commisso, figlio del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha rappresentato la società viola presenziando alla parata rigorosamente con cravatta viola e giglio sulla giacca.

Bucchioni: “Mi dicono che Palladino abbia un grande carattere, altri sono aziendalisti, lui no”

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