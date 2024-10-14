Bucchioni: "Mi dicono che Palladino abbia un grande carattere, altri sono aziendalisti, lui no"

Per Enzo Bucchioni la gara con il Milan ha segnato la svolta per la squadra ma anche per l'allenatore che secondo alcuni andava già esonerato

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per parlare del momento attuale della Fiorentina:

“Da Palladino ci si aspettava maggiore velocità nel cambiare quando le cose non andavano proprio benissimo. La squadra nelle prime partite non cresceva, però poi con il Milan ha svoltato. Bisogna ripartire da quella vittoria, anche se qualcuno parlava già di possibile esonero”.

“Mi dicono che Palladino abbia un grande carattere, altri sono "aziendalisti", lui invece dimostra personalità. Con Galliani ha fatto un miracolo, riuscendo a salvare una squadra che altrimenti sarebbe retrocessa; a Firenze però ci sono altre responsabilità e altre pressioni. Commisso crede che il mercato abbia migliorato la Fiorentina e per questo ha chiesto al mister di superare l'ottavo posto dello scorso anno”.

"Nel calcio fluido di oggi, si perderà qualcosa a schierare Gosens in difesa, ma è imprescindibile per la Fiorentina: è un giocatore che ha innalzato indiscutibilmente il livello della squadra. Non fa 20 cross a partita, ne farà 10, ma si acquistano più discese di Dodo e a sinistra qualche ripiego di Bove. Dietro non è sulla sinistra il problema ma al centro: Ranieri non ha la personalità e qualità per impostare il gioco, lì ci vorrebbe un profilo importante che liberi Adli davanti alla difesa”

Orlando: “Alla Fiorentina hanno fatto capitano Kouamé, ormai la fascia è diventata una lotteria”

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