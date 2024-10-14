Orlando: "Alla Fiorentina hanno fatto capitano Kouamé, ormai la fascia è diventata una lotteria"

L'ex giocatore viola ha espresso il suo parere riguardo al tema della fascia da capitano nel calcio attuale

A parlare di Italia e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore viola Massimo Orlando che ha parlato tra le altre anche di un tema che è passato inosservato ai più ossia la questione della fascia di capitano in più squadre in particolar modo si è riferito alla Fiorentina ed al Milan: "E' cambiato anche il calcio. Al Milan oggi Theo è importante ma non è un esempio. Alla Fiorentina ha fatto il capitano Kouamè, mi pare la lotteria la fascia di capitano". In viola Biraghi ha perso ormai la fascia e non è più il capitano fisso visto che spesso sta finendo in panchina, segno anche questo dei tempi che cambiano.

https://www.labaroviola.com/galli-kean-mi-e-piaciuto-molto-ma-non-puo-fare-70-partite-la-fiorentina-deve-pensare-a-un-sostituto/272467/#google_vignette