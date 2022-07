Fiorentina in Austria dal 27 luglio, amichevoli con Galatasaray e Qatar. Il 6 agosto in Spagna con il Betis

La Fiorentina svolgerà la seconda parte di preparazione in Austria a partire dal 27 luglio, dove affronterà Galatasaray e Qatar. Dopodiché si sposterà in Spagna per disputare l’incontro contro il Betis, sabato 6 agosto ore 21. Di seguito il comunicato della società viola:

“La Fiorentina comunica che, a partite dal 27 luglio prossimo, svolgerà una seconda fase di preparazione in Austria. La squadra viola partirà mercoledì 27 luglio per Innsbruck dove rimarrà fino a lunedì 1 agosto e dove, sabato 30 luglio alle ore 19:00 affronterà in amichevole il Galatasaray presso il Tivoli-Neu Stadion di Innsbruck.

A partire da martedì 2 agosto, e fino al 5 agosto, i Viola si trasferiranno a Salisburgo e, mercoledì 3 agosto alle ore 18:00, verrà disputata un’amichevole con la Nazionale Maggiore del Qatar presso l’ Untersberg Arena di Grodig.

La Fiorentina, infine, sabato 6 agosto, alle ore 21:00, chiuderà il precampionato con un’amichevole contro il Betis Siviglia presso lo Stadio Benito Villamarin di Siviglia”