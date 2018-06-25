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CdS, in caso di Europa League la salta la Cup of Tradition

Come scritto sul Corriere dello Sport - Stadio, anche in caso di Europa League il ritiro di Moena della Fiorentina comincerebbe il 7 luglio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2018 10:59
CdS, in caso di Europa League la salta la Cup of Tradition -
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Come scritto sul Corriere dello Sport - Stadio, anche in caso di Europa League il ritiro di Moena della Fiorentina comincerebbe il 7 luglio. Ad essere anticipato sarebbe il ritrovo a Firenze previsto per il 4 luglio che potrebbe essere anticipato all'1. Ciò che cambierà nel caso saranno le amichevoli, con la "Cup of Traditions" prevista per fine luglio contro Duisburg, Fulham ed Athletic Bilbao che inevitabilmente salterebbe.

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