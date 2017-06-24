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Viola, 4 amichevoli a Moena: c'è anche il Bari. Tutte visibili sul sito ufficiale...

Saranno 4 le amichevoli che la Fiorentina disputerà a Moena, durante il ritiro che va dall'8 al 23 di luglio.1 – Mercoledì 12 Luglio, ore 17:30, ACF Fiorentina – Val di Fassa Team2 – Sabato 15 Luglio,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2017 16:57
Viola, 4 amichevoli a Moena: c'è anche il Bari. Tutte visibili sul sito ufficiale... -
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Saranno 4 le amichevoli che la Fiorentina disputerà a Moena, durante il ritiro che va dall'8 al 23 di luglio.

1 – Mercoledì 12 Luglio, ore 17:30, ACF Fiorentina – Val di Fassa Team

2 – Sabato 15 Luglio, ore 17:30, ACF Fiorentina – Trentino Team

3 – Mercoledì 19 Luglio, ore 17:30, ACF Fiorentina – AC Trento

4 – Sabato 22 Luglio, ore 17:30, ACF Fiorentina – FC Bari

Tutte le partite saranno visibili, in esclusiva, sul sito ufficiale della Fiorentina

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