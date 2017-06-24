Viola, 4 amichevoli a Moena: c'è anche il Bari. Tutte visibili sul sito ufficiale...
Saranno 4 le amichevoli che la Fiorentina disputerà a Moena, durante il ritiro che va dall'8 al 23 di luglio.1 – Mercoledì 12 Luglio, ore 17:30, ACF Fiorentina – Val di Fassa Team2 – Sabato 15 Luglio,...
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2017 16:57
Saranno 4 le amichevoli che la Fiorentina disputerà a Moena, durante il ritiro che va dall'8 al 23 di luglio.
1 – Mercoledì 12 Luglio, ore 17:30, ACF Fiorentina – Val di Fassa Team
2 – Sabato 15 Luglio, ore 17:30, ACF Fiorentina – Trentino Team
3 – Mercoledì 19 Luglio, ore 17:30, ACF Fiorentina – AC Trento
4 – Sabato 22 Luglio, ore 17:30, ACF Fiorentina – FC Bari
Tutte le partite saranno visibili, in esclusiva, sul sito ufficiale della Fiorentina