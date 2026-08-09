Gazzetta dello Sport: "Italiano può sorridere. Vlahović è pronto ad accettare l'offerta del Besiktas"

Il tecnico ritroverebbe uno dei suoi pupilli negli anni a Firenze. Il serbo dovrebbe guadagnare 10 milioni all'anno più bonus alla firma.

Doveva essere un'estate parecchio calda per Dušan Vlahović, ma così non è stata: il serbo ha terminato il proprio contratto con la Juventus, rendendosi di fatto eleggibile per firmare con qualsiasi squadra, ma al momento l'attaccante ex Fiorentina è ancora svincolato.

Solo qualche rumour di un possibile ritorno in bianconero o un ipotetico approdo al Barcellona come post Lewandowski, poi nulla di più, fino all'interesse concreto del Besiktas di Vincenzo Italiano, con cui il serbo è esploso definitivamente negli anni a Firenze.

I turchi stanno facendo da un po' la corte all'attaccante, che per ora ha sempre rifiutato qualsiasi tipo di avance: adesso però, col mercato che giunge alla conclusione, le cose potrebbero cambiare, e come riporta La Gazzetta dello Sport, Vlahović sembra intenzionato ad accettare l'offerta.

Si parlerebbe di uno stipendio da 10 milioni con bonus alla firma: quello che manca da discutere sono i premi legati alle prestazioni individuali e di squadra.