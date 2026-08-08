Nazione: "Il Parma ha già accettato per Pellegrino un prestito a 5 milioni più l'obbligo da 25"

L'incastro sarebbe Piccoli al Bologna e Pellegrino alla Fiorentina

Ma le prossime ore potrebbero essere quelle del domino prime punte. Che ha solo bisogno di essere innescato da Roberto Piccoli . Il centravanti gigliato sta provando a convincere Grosso e la pre season non è stata per niente male. Ma il Bologna lo ha chiesto a Paratici, che in caldo sta tenendo da settimane Mateo Pellegrino del Parma. A differenze delle richieste di prestito arrivate fino a ora (Lazio, Genoa), l'operazione sarebbe a titolo definitivo, con la Fiorentina che vorrebbe racimolare tra i 18 e i 20 milioni di euro e sarebbe anche disponibile alla formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Di fatto la stessa identica operazione che poi i viola farebbero con il Parma. E da quel punto di vista non ci sono grandi dubbi, con i ducali che hanno già accettato il prestito oneroso (5 milioni) più l'obbligo di riscatto pari a 25 milioni da pagare la prossima estate. Il progetto gigliato è chiaro. Lo riporta La Nazione.