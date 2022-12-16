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Montolivo piange Mihajlovic: "Non ci sono parole, è stato un onore lavorare con te, ciao Mister"

Riccardo Montolivo è stato allenato a Firenze da Sinisa Mihajlovic nei suoi due anni a Firenze, il suo ricordo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2022 16:36
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Montolivo piange Mihajlovic: "Non ci sono parole, è stato un onore lavorare con te, ciao Mister"

Riccardo Montolivo, ex capitano della Fiorentina con in panchina proprio Sinisa Mihajlovic, ha salutato così su Instagram il suo ex allenatore, scomparso oggi: "Hai combattuto in campo e nella vita con determinazione e dignità. Non ci sono parole… è stato un onore conoscerti e lavorare insieme. Ciao Mister".

L'ULTIMA VOLTA DI MIHAJLOVIC A FIRENZE, LE SUE PAROLE

https://www.labaroviola.com/e-morto-sinisa-mihajlovic-lultima-volta-al-franchi-aveva-detto-applaudito-dai-tifosi-viola-onorato/196004/

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