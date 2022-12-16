Montolivo piange Mihajlovic: "Non ci sono parole, è stato un onore lavorare con te, ciao Mister"

Riccardo Montolivo è stato allenato a Firenze da Sinisa Mihajlovic nei suoi due anni a Firenze, il suo ricordo

Riccardo Montolivo, ex capitano della Fiorentina con in panchina proprio Sinisa Mihajlovic, ha salutato così su Instagram il suo ex allenatore, scomparso oggi: "Hai combattuto in campo e nella vita con determinazione e dignità. Non ci sono parole… è stato un onore conoscerti e lavorare insieme. Ciao Mister".

L'ULTIMA VOLTA DI MIHAJLOVIC A FIRENZE, LE SUE PAROLE

https://www.labaroviola.com/e-morto-sinisa-mihajlovic-lultima-volta-al-franchi-aveva-detto-applaudito-dai-tifosi-viola-onorato/196004/