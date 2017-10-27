Gazzetta: anche il Torino snobba Paulo Sousa per il dopo Mihajlovic. I possibili sostituti...

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sulla rovente situazione che in queste ore sta animando il mondo granata. Il Torino è infatti reduce da tre sconfitte nelle u...

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sulla rovente situazione che in queste ore sta animando il mondo granata. Il Torino è infatti reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque partite - nel corso delle quali è riuscito a racimolare appena due punti - e per questa ragione le voci su un possibile esonero di Sinisa Mihajlovic hanno già iniziato a rincorrersi. Secondo quanto riportato dal quotidiano pare che il principale candidato a succedere al serbo sulla panchina granata sia Walter Mazzarri. Altri nomi accostai al Torino sono quelli di Edy Reja e di Paulo Sousa... Tuttavia quello dell'ex allenatore della Fiorentina non sembra essere un profilo gradito da Urbano Cairo e dal suo staff.