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Corriere Fiorentino: “Fosse per Joseph, la conferma di Vanoli sarebbe cosa fatta. Ma c’è Paratici”

Paratici smania dalla voglia di rivoluzionare la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 maggio 2026 08:41
Corriere Fiorentino: “Fosse per Joseph, la conferma di Vanoli sarebbe cosa fatta. Ma c’è Paratici” -
Rassegna Stampa
Paratici
Vanoli
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Fosse per Joseph, almeno ricordando quello che fece il padre Rocco con lachini, la conferma di Vanoli probabilmente sarebbe già cosa fatta. Ma, come detto, in mezzo c'è l'opinione di Paratici. Uno che smania dalla voglia di rivoluzionare il mondo viola e che sta sondando il mercato internazionale alla ricerca di profili capaci di riaccendere una città delusa. Lo scrive il Corriere Fiorentino. 

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