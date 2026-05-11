Nazione svela: "Mosse ufficiali della Fiorentina? Dopo la Juve Paratici potrebbe lanciare i primi messaggi"
Tanti aspetti in bilico nella Fiorentina: capitolo allenatore e giocatori
A cura di Lisa Grelloni
11 maggio 2026 12:15
Punto primo, l'allenatore. Punto secondo, il futuro di Kean. Poi... poi avanti con tutto il resto. Dal da farsi con Gud a quello di quel pacchetto di giocatori che hanno un futuro in viola assolutamente in bilico. Quali tempi di questa tabella di marcia? Difficile che si arrivi a mosse ufficiali (o definitivi) prima della sfida con la Juventus, ma nei giorni successivi, Paratici potrebbe iniziare lanciare i primi messaggi importanti. Lo riporta La Nazione.