"Mihajlovic doveva venire alla Fiorentina, Mancini lo convinse, arrivò a Firenze ma il contratto saltò"

Mihajlovic poteva vestire la maglia della Fiorentina da giocatore oltre che l'esperienza avuta da allenatore

La Nazione ha intervistato Raffele Righetti ex storico segretario della Fiorentina. Queste le sue parole sul compianto Sinisa Mihajlovic: "Era una persona buona, esuberante, legato alla famiglia e sempre positivo. Non mi sembra vero, una notizia molto triste. Mi è sempre piaciuto come giocatore. Persona fantastica, simpatica. Ogni volta che veniva a Firenze con la Lazio gli chiedevo quando sarebbe venuto alla Fiorentina. Mancini riuscì a convincerlo, lui venne anche ad allenarsi a Firenze, ma poi il contratto saltò"

FERRARA PUNZECCHIA CABRAL