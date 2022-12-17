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"Mihajlovic doveva venire alla Fiorentina, Mancini lo convinse, arrivò a Firenze ma il contratto saltò"

Mihajlovic poteva vestire la maglia della Fiorentina da giocatore oltre che l'esperienza avuta da allenatore

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2022 12:40
"Mihajlovic doveva venire alla Fiorentina, Mancini lo convinse, arrivò a Firenze ma il contratto saltò" -
Rassegna Stampa
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FLORENCE, ITALY - OCTOBER 23: Fiorentina head coach Sinisa Mihajlovic celebrates the victory after during the Serie A match between ACF Fiorentina and AS Bari at Stadio Artemio Franchi on October 23, 2010 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Ge

La Nazione ha intervistato Raffele Righetti ex storico segretario della Fiorentina. Queste le sue parole sul compianto Sinisa Mihajlovic: "Era una persona buona, esuberante, legato alla famiglia e sempre positivo. Non mi sembra vero, una notizia molto triste. Mi è sempre piaciuto come giocatore. Persona fantastica, simpatica. Ogni volta che veniva a Firenze con la Lazio gli chiedevo quando sarebbe venuto alla Fiorentina. Mancini riuscì a convincerlo, lui venne anche ad allenarsi a Firenze, ma poi il contratto saltò" 

FERRARA PUNZECCHIA CABRAL 

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