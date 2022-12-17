"Mihajlovic doveva venire alla Fiorentina, Mancini lo convinse, arrivò a Firenze ma il contratto saltò"
Mihajlovic poteva vestire la maglia della Fiorentina da giocatore oltre che l'esperienza avuta da allenatore
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2022 12:40
La Nazione ha intervistato Raffele Righetti ex storico segretario della Fiorentina. Queste le sue parole sul compianto Sinisa Mihajlovic: "Era una persona buona, esuberante, legato alla famiglia e sempre positivo. Non mi sembra vero, una notizia molto triste. Mi è sempre piaciuto come giocatore. Persona fantastica, simpatica. Ogni volta che veniva a Firenze con la Lazio gli chiedevo quando sarebbe venuto alla Fiorentina. Mancini riuscì a convincerlo, lui venne anche ad allenarsi a Firenze, ma poi il contratto saltò"